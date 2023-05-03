Посли ЄС схвалили 1 млрд євро на боєприпаси для України

Посли країн-членів Європейського Союзу 3 травня схвалили рішення про виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для Збройних сил України.

Про це в Twitter повідомило представництво Швеції, яка нині головує в ЄС.

Відповідне рішення ухвалили в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER).

"Посли ЄС схвалили рішення щодо заходів допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів та ракет", — сказано в повідомленні.

Подробиць щодо рішення наразі не уточнюють. Примітно, що раніше між країнами-членами ЄС існували розбіжності з цього питання. Франція наполягала на тому, щоб у виробництві боєприпасів були використані складові виключно з країн ЄС та Норвегії, але Польща, яку підтримали інші країни блоку, виступала проти такого формату.

Рада ЄС підтримала виділення допомоги Україні в 1 мільярд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) ще у квітні. За ці гроші ЄС планує відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.