Послы ЕС одобрили 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Послы стран-членов Европейского Союза 3 мая приняли решение о выделении 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Об этом в Twitter сообщило представительство Швеции, ныне председательствующей в ЕС.

Соответствующее решение было принято в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER).

"Послы ЕС одобрили решение о мерах помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов и ракет", - говорится в сообщении.

Подробности решения пока не уточняют. Примечательно, что ранее между странами-членами ЕС существовали разногласия по этому вопросу. Франция настаивала на том, чтобы в производстве боеприпасов были использованы составляющие исключительно из стран ЕС и Норвегии, но Польша, которую поддержали другие страны блока, выступала против такого формата.

Совет ЕС поддержал выделение помощи Украине в 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) еще в апреле. За эти деньги ЕС планирует возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в течение периода с 9 февраля по 31 мая 2023 года.