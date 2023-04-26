Послы ЕС не смогли договориться о закупке боеприпасов для Украины

Послы стран Европейского Союза в среду не смогли прийти к согласию в вопросе совместных закупок боеприпасов для Украины. Пока не ясно, удастся ли им достичь компромисса во время последующих переговоров в пятницу.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обнародовал письмо, в котором призвал министров обороны 27 стран обратить внимание на эту проблему, сообщает RMF FM.

Среди стран ЕС растет напряжение из-за поведения Франции, которое блокирует совместные закупки боеприпасов. В Париже хотят, чтобы все производство боеприпасов и цепи поставок оборонных компаний были европейскими.

"Нельзя так определять европейскую оружейную промышленность, потому что так мы никогда не будем поставлять боеприпасы в Украину. Даже если производство находится в стране ЕС, а прах для боеприпасов поступает из Южной Кореи, Франция не хочет соглашаться", - объяснил дипломат ЕС.

Италия представила компромиссное предложение, еще более накострившее Францию. Председательствующая в ЕС Швеция заявила, что не будет выносить этот вопрос на голосование послов ЕС в пятницу, если не будет уверенности, что все 27 стран согласятся. В этом вопросе нужно единодушие. А отсрочка голосования снова задержит поставки.

Польша изначально занимала позицию, что боеприпасы должны быть доставлены в Украину как можно скорее. А если у Союза не хватает боеприпасов, то нужно дотянуться, куда можно.

Италия предложила компромисс, но это сделало позицию Франции еще более жесткой. Председательствующая в ЕС Швеция объявила, что не вынесет вопрос закупки на голосование послов ЕС в пятницу, если не будет согласия всех 27 стран.

Отмечается, что откладывание голосования снова приведет к задержке поставок.

"Некоторые считают, что спешить некуда, а Украина истекает кровью", - сказал раздраженный позицией Франции один из дипломатов.

Напомним, в начале марта страны ЕС договорились о закупке артснарядов для Украины. План предусматривает, что страны ЕС, которые отправят свои боеприпасы в Киев, получат финансовую компенсацию в 1 млрд евро.