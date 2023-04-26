Посли ЄС не не змогли домовитися щодо закупівлі боєприпасів для України

Посли країн Європейського Союзу в середу не змогли дійти згоди у питанні спільних закупівель боєприпасів для України. Наразі неясно, чи вдасться їм досягти компромісу під час наступних переговорів у п'ятницю.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив лист, в якому закликав міністрів оборони 27 країн звернути увагу на цю проблему, повідомляє RMF FM.

Серед країн ЄС зростає напруга через поведінку Франції, яка блокує спільні закупівлі боєприпасів. У Парижі хочуть, щоб усе виробництво боєприпасів і ланцюги постачання оборонних компаній були європейськими.

"Не можна так визначати європейську збройову промисловість, тому що так ми ніколи не будемо поставляти боєприпаси в Україну. Навіть якщо виробництво знаходиться в країні ЄС, а порох для боєприпасів надходить з Південної Кореї, Франція не хоче погоджуватися" - пояснив дипломат ЄС.

Італія представила компромісну пропозицію, яка ще більше накострила Францію. Швеція, яка головує в ЄС, заявила, що не буде виносити це питання на голосування послів ЄС у п'ятницю, якщо не буде впевненості, що всі 27 країн погодяться. У цьому питанні потрібна одностайність. А відтермінування голосування знову затримає поставки.

Польща від початку займала позицію, що боєприпаси мають бути доставлені в Україну якомога швидше. А якщо в Союзі не вистачає боєприпасів, то треба дотягнутися, куди можна.

Італія запропонувала компроміс, але це зробило позицію Францію ще більш жорсткою. Швеція, яка головує в ЄС, оголосила, що не винесе питання закупівлі на голосування послів ЄС у п'ятницю, якщо не буде згоди всіх 27 країн.

Зазначається, що відкладання голосування знову призведе до затримки поставок.

"Дехто вважає, що поспішати нікуди, а Україна стікає кров'ю", - сказав роздратований позицією Франції один з дипломатів.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС домовилися щодо закупки артснарядів для Україні. План передбачає, що країни ЄС які відправлять свої боєприпаси до Києва отримають фінансову компенсацію в 1 млрд євро.