Совет Европы утвердил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины

Сегодня Совет ЕС принял выделение помощи Украине в 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира (EPF). Это позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в течение периода с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

"Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для украинских вооруженных сил на сумму 1 миллиард евро", - сообщил Жозеп Боррель, Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности.

Он подчеркнул, что нет лучшей демонстрации единственной решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора.

Сегодняшнее решение имплементирует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 г. о трехстороннем подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

Вместе с предыдущими семью траншами поддержки, утвержденная сегодня помощь увеличивает общий вклад ЕС для Украины в рамках EPF до 4,6 миллиарда евро.

"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке украинских военных в защите страны от незаконной российской агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, еще в начале марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине.

20 марта Норвегия и 17 стран блока подписали проект совместной закупки боеприпасов. Позже к нему присоединились еще несколько стран.