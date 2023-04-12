Франция блокирует решение ЕС о финансировании поставок снарядов в Украину, – СМИ

Франция блокирует решение Европейского Союза по финансированию поставок боеприпасов в Украину. Об этом сообщает PAP со ссылкой на источник в ЕС.

Отмечается, что политическое соглашение должно быть трансформировано в юридический документ и переговоры по этому поводу продолжаются. Из 2 млрд евро, которые должны быть выделены Европейским фондом мира, половина будет использована для возмещения расходов на поставку боеприпасов со складов государств-членов. Но там пока недостаточно снарядов, в связи с чем их необходимо закупить вне ЕС.

"Однако против этого выступила Франция. В этой ситуации решением было бы купить боеприпасы в третьей стране, а затем возместить их из складов государств-членов путем передачи другого оружия третьей стране. По этому поводу ведутся переговоры", – сказал источник.

При этом он отметил, что еще большей проблемой являются средства, которые должны пойти на совместные заказы у европейской промышленности, то есть де-факто у Польши, Франции и Германии.

"Французы заблокировали решение ЕС по второму миллиарду евро до Рождества. В проекте содержалось положение, что возмещение боеприпасов должно проводиться только на основании требования, предъявленного Украиной. Париж, однако, хочет, не объясняя причин, исключить это положение. Это также означало бы возможность возвращения боеприпасов, на что украинская сторона не претендовала. Кроме решения по боеприпасам, Франция хочет добавить возможность возмещения поставок ракет", – сообщил источник.

Некоторые дипломаты полагают, что за решением Франции может стоять лоббирование со стороны оборонных компаний.

"Речь идет о создании механизма принудительного заказа конкретного оборудования, которое украинской стороне на самом деле может не потребоваться", – высказался один дипломат ЕС.

Напомним, в начале марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине.

20 марта Норвегия и 17 стран блока подписали проект совместной закупки боеприпасов. Позже к нему присоединились еще несколько стран.

Предполагалось, что ЕС закупит один миллион снарядов для Украины в течение 12 месяцев. 23 марта лидеры стран Европейского Союза поддержали эту инициативу.

Позже Politico писало, что послы ЕС не смогли достичь согласия по закупке снарядов. По данным СМИ, спор касается вопроса, с кем будут заключаться контракты на производство.