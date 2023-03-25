Украине не хватает техники и боеприпасов для начала контрнаступления, - Зеленский

Силы обороны Украины не смогут перейти к широкому контрнаступлению и освободить все оккупированные территории, пока союзники не предоставят дополнительной военной поддержки в том объеме, который необходим по оценке Киева.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

"Мы пока не можем начать. Без танков, артиллерии и Himars мы не можем отправить наших храбрых солдат на фронт", - сказал глава государства.

Военную ситуацию на востоке Украины гарант оценил как "не очень хорошую" из-за нехватки боеприпасов. Зеленский отметил, что оккупационные силы ежедневно тратят примерно втрое больше боеприпасов, чем украинские защитники.

"Мы ждем поступления боеприпасов от наших стран-партнеров. Если есть политическая воля, можно найти способы помочь нам. Мы находимся в состоянии войны и не можем ждать", — подчеркнул президент.

Напомним, что агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждало, что Украина планирует начать контрнаступление в ближайшие месяцы с недавно прошедшими учения в Европе и США войсками с использованием недавно поставленных танков, бронетехники и другого оружия.

В это же время стало известно, что анонсированное контрнаступление россиян потерпело поражение, не достигнув поставленных целей, военное командование страны-агрессора решило перевести силы в оборону. Теперь кафиры готовятся сдерживать возможное украинское контрнаступление.