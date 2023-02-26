В разведке рассказали, когда ВСУ начнут контрнаступление

Украинские защитники могут быть готовы весной приступить к контрнаступлению, основной целью которого станет выход Украины к границам 1991 года, включая деоккупацию Крыма.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии DW.

По его словам, ВСУ, силы обороны, все защитники Украины готовы к любым сценариям в течение весенне-летней кампании, которая будет чрезвычайно сложной.

"Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся: усиливаем наши возможности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров", - отметил Скибицкий.

Он заявил, что весной ВСУ будут готовы к контрнаступлению, добавив, что конкретный момент зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Скибицкий отметил, что одной из стратегических целей контрнаступления станет попытка "вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью России".

Представитель военной разведки подчеркнул, что не исключены атаки на склады оружия, размещенные в России, в частности, в Белгородской области.

"Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", - сказал он.

Однако основной целью анонсированного контрнаступления станет выход Украины на границы 1991 года, включая деоккупацию Крыма.

Ранее Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина вступает в новый период войны с задачей победить российскую агрессию. Украинские защитники пойдут в контрнаступление и ведется работа над тем, чтобы его обеспечить.