В ГУР МО оценили, каким будет весенне-летний период в войне

Весна и лето 2023 года будут очень сложным периодом в войне, поскольку Россия не отказалась от своих планов, но Силы обороны Украины готовы к любым сценариям.

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Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий, пишет "Укринформ".

"Ситуация остается очень сложной, ведь Россия не отказалась от своих начальных планов… Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся. Мы готовы к любому развитию ситуации, усиливаем наши способности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров. Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата. Но на достижение результата нами", - отметил он.

По его словам, вопреки отдельным маленьким тактическим успехам россиян, в частности в районе Бахмута, основная цель Кремля - полная оккупация Донбасса - за целый год так и не достигнута. Украинская сторона срывает все постоянно меняющиеся планы.

Он отметил, что в феврале 2022 года Россия начала наступление с минимум четырех направлений, но Вооруженные силы РФ не способны проводить одновременно такие наступательные операции, они могут это делать максимум по двум направлениям.

Другим фактором, что планы Кремля не реализовались, он назвал то, что к началу агрессии более 350 тысяч украинских военнослужащих имели опыт выполнения боевых задач на Донбассе, участвовали в АТО/ООС, это люди с боевым опытом. Поэтому они сейчас так быстро, через две-три недели, осваивают западную технику.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что нынешнюю активизацию российских оккупационных войск не следует сравнивать с полномасштабным вторжением, которое произошло в феврале 2022 года. Сейчас главная задача захватчиков – полностью оккупировать Донбасс.