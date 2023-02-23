Оккупанты готовятся к новому штурму Угледара, - разведка Британии

Армия страны-агрессора РФ готовится к новому наступлению на Угледар, где она уже понесла тяжелые потери, но у окупантов недостаточно ресурсов для прорыва.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в последние 48 часов продолжались ожесточенные бои на Бахмутском направлении фронта, где украинские силы сохраняют открытыми пути поставки на запад, несмотря на постепенное окружение РФ в течение последних шести недель.

Кроме того, Угледар снова подвергся сильному обстрелу.

"Существует реальная вероятность того, что Россия готовится к новым наступательным действиям в этом районе, несмотря на дорогие неудачные атаки в начале февраля и конце 2022 года", - сообщает разведка Британии.

Ответственность за Угледарскую операцию, по информации разведки, по-прежнему несет восточная группа войск России.

"Ее командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением и стремится улучшить результаты после резкой критики со стороны российского националистического сообщества после предыдущих неудач. Однако вряд ли у Мурадова есть ударная сила, способная добиться прорыва", - считают в разведке.

Напомним, кадры уничтожения неорганизованных механизированных войск РФ под Угледаром повлекли за собой критику российского военного командования со стороны местных военкоров и посеяли сомнения среди россиян в том, что армия РФ способна на новое большое наступление.