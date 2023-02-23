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Окупанти готуються до нового штурму Вугледара, - розвідка Британії
Армія країни-агресора РФ готується до нового наступу на Вугледар, де вона вже зазнала тяжких втрат, але у окупантів недостатньо ресурсів для прориву.
Про це повідомляє розвідка Великобританії.
Зазначається, що протягом останніх 48 годин продовжувалися запеклі бої на Бахмутському напрямку фронту, де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання на захід, незважаючи на поступове оточення РФ протягом останніх шести тижнів.
Крім того, Вугледар знову зазнав сильного обстрілу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, незважаючи на дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року", - повідомляє розвідка Британії.
Відповідальність за Вугледарську операцію, за інформацією розвідки, як і раніше, несе східна група військ Росії.
"Її командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском і прагне покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач. Однак навряд чи Мурадов має ударну силу, здатну домогтися прориву", - вважають у розвідці.
Нагадаємо, кадри знищення неорганізованих механізованих військ РФ під Вугледаром спричинили критику російського військового командування з боку місцевих воєнкорів та посіяли сумніви серед росіян у тому, що армія РФ здатна на новий великий наступ.