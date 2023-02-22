Не запропонував вихід з глухого кута у війні: розвідка Британії оцінила послання Путіна

У своєму зверненні до Федеральних зборів лідер країни-агресор РФ Володимир Путін не озвучив ніяких заходів, "які могли б вивести Росію з глухого кута на полі бою".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві звертають увагу на те, що 21 лютого Путін виступив із першою великою промовою про стан справ у РФ з 2021 року.

Він чітко заявив, що має намір продовжувати війну в Україні. Також російський диктатор охарактеризував західні еліти як такі, що "стали символом тотальної безпринципної брехні" та заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні озброєння.

Аналітики підкреслюють, що Путін продовжував войовничий тон, якого він дотримувався у промовах протягом останніх шести місяців, але не запропонував жодних практичних кроків, які б допомогли РФ вийти із глухого кута, в якому вона опинилася на полі бою в Україні.

"Путін продовжує подавати суперечливий наратив про екзистенціальну боротьбу, водночас наполягаючи, що в Росії все гаразд і йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними", - резюмують у розвідці Британії.

Зазначимо, як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), у зверненні лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, натомість пролунало кілька давніх тез у спробі виграти більше часу для затяжної війни.