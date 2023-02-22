Не предложил выход из тупика в войне: разведка Британии оценила послание Путина

В своем обращении к Федеральному собранию лидер страны-агрессор РФ Владимир Путин не озвучил никаких мер, "которые могли бы вывести Россию из тупика на поле боя".

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве обращают внимание на то, что 21 февраля Путин выступил с первой большой речью о положении дел в РФ с 2021 года.

Он четко заявил, что намерен продолжать войну в Украине. Также российский диктатор охарактеризовал западные элиты как "ставшие символом тотальной беспринципной лжи" и заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических вооружениях.

Аналитики подчеркивают, что Путин продолжал воинственный тон, которого он придерживался в речах в течение последних шести месяцев, но не предложил никаких практических шагов, которые помогли бы РФ выйти из тупика, в котором она оказалась на поле боя в Украине.

"Путин продолжает подавать противоречивый нарратив об экзистенциальной борьбе, в то же время настаивая, что в России все в порядке и идет по плану. Это делает оба сообщения неэффективными", - резюмируют в разведке Британии.

Отметим, как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), в обращении лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля не были сформулированы конкретные цели или намерения по войне в Украине, зато прозвучало несколько давних тезисов в попытке выиграть больше времени для затяжной войны.