РФ готовит громкое заявление по поводу Бахмута в годовщину вторжения, - разведка Британии

Страна-агрессор РФ к годовщине вторжения в Украину может объявить о захвате Бахмута в Донецкой области, независимо от того, под чьим контролем будет город.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Там отмечают, что сейчас оккупационные войска РФ продолжают вести наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. Потери российской армии остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре, говорится в сообщении.

"По мере приближения годовщины вторжения российские военные, вероятно, испытывают все большее политическое давление, и вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут захвачен к годовщине - независимо от реальности на местах", - подчеркивают в разведке Британии.

Там добавляют, что если весеннее наступление России в Украине не даст результатов, напряженность внутри российского руководства, вероятно, возрастет.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российская оккупационная армия вряд ли сможет захватить Бахмут в Донецкой области к первой годовщине вторжения в Украину 24 февраля.

Отметим, западные партнеры Украины обеспокоены ее решимостью удержать Бахмут Донецкой области, поскольку считают, что это помешает весеннему контрнаступлению ВСУ. В то же время аналитики Института изучения войны полагают, что решение Украины защищать Бахмут является, вероятно, стратегически обоснованным шагом, несмотря на огромные потери.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведения украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.