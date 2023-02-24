В ГУР МО оцінили, яким буде весняно-літній період у війні

Весна та літо 2023 року будуть дуже складним періодом у війні, оскільки Росія не відмовилася від своїх планів, але Сили оборони України готові до будь-яких сценаріїв.

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Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький, пише "Укрінформ".

"Ситуація залишається дуже складною, адже рф не відмовилася від своїх початкових планів…. Дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємося. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, посилюємо наші спроможності, маємо досвід і потужну підтримку наших партнерів. Весняно-літня кампанія буде спрямована на досягнення результату. Але на досягнення результату нами", - зазначив він.

За його словами, попри окремі маленькі тактичні успіхи росіян, зокрема в районі Бахмута, основна мета Кремля – повна окупація Донбасу - за цілий рік так і не досягнута. Українська сторона зриває всі плани, які постійно змінюються.

Він зазначив, що у лютому 2022 року Росія почала наступ з мінімум чотирьох напрямків, але Збройні сили РФ не спроможні проводити одночасно такі наступальні операції, вони можуть це робити максимум на двох напрямках.

Іншим фактором, що плани Кремля не реалізувалися, він назвав те, що на початок агресії понад 350 тисяч українських військовослужбовців мали досвід виконання бойових завдань на Донбасі, брали участь в АТО/ООС, це люди з бойовим досвідом. Тому вони зараз так швидко, за два-три тижні, опановують західну техніку.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомляв, що нинішню активізацію російських окупаційних військ не слід порівнювати з повномасштабним вторгненням, яке відбулося у лютому 2022 року. Наразі головне завдання загарбників - повністю окупувати Донбас.