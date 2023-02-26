У розвідці розповіли, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ

Українські захисники можуть бути готові розпочати навесні контрнаступ, основною метою якого стане вихід України до кордонів 1991 року, включаючи деокупацію Криму.

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Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі DW.

За його словами, ЗСУ, сили оборони, всі захисники України готові до будь-яких сценаріїв протягом весняно-літньої кампанії, яка буде надзвичайно складною.

"Дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємося: посилюємо наші спроможності, маємо досвід і потужну підтримку наших партнерів", - зазначив Скібіцький.

Він заявив, що навесні ЗСУ будуть готові до контрнаступу, додавши, що конкретний момент залежить від низки факторів, включаючи постачання західної зброї.

Скібіцький зауважив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії".

Представник військової розвідки наголосив, що не виключені атаки на склади зброї, розміщені в Росії, зокрема, в Бєлгородській області.

"Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", - сказав він.

Однак основною метою анонсованого контрнаступу стане вихід України до кордонів 1991 року, включаючи деокупацію Криму.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вступає у новий період війни із завданням перемогти російську агресію. Українські захисники підуть у контрнаступ і наразі ведеться робота над тим, щоб його забезпечити.