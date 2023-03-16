Контрнаступ може розпочатися у травні. ЗСУ мають два варіанти стратегії, – Politico

Україна поки не визначилася зі стратегією контрнаступу, який може розпочатися у травні, але існують два варіанти. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела серед західних чиновників.

Як пише видання, перший варіант – просуватися на південь через Херсонщину до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Співрозмовники Politico вважають, що перша стратегія нереалістична, адже Росія окопалася у своїй обороні на східному березі річки Дніпро, а Україна не має живої сили для успішної десантної операції проти такого роду оборони. Другий варіант більш вірогідний.

Журналісти зазначають, що за закритими дверима офіційні особи США наполягають на тому, щоб ЗСУ заощаджували артилерійські боєзапаси. Особливо це стосується Бахмута Донецької області, де й ЗСУ, й російські окупанти витрачають снаряди швидкими темпами. Однак американські чиновники намагаються не вказувати Києву, як вести бойові дії.

Наразі в Україну для наступу ЗСУ прямують сотні західних танків та бронемашин, снаряди, спецтехніка для зведення мостів. У лютому в Німеччині відбулися п’ятитижневі навчання 600 українських військових, які покращили навички стрільби, медицини; керування бойовими машинами Bradley та бронетранспортерами Stryker американського виробництва. Тепер навчання проходить друга група військових.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що між Вашингтоном і Києвом наростають розбіжності щодо цілей війни й вимальовуються потенційні точки напруги щодо того, як і коли вона закінчиться. Зокрема, за даними видання, серед американських республіканців зростає група скептиків, які виступають проти використання коштів США на підтримку України.