Контрнаступление может начаться в мае. У ВСУ есть два варианта стратегии, – Politico

Украина пока не определилась со стратегией контрнаступления, которое может начаться в мае, но есть два варианта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди западных чиновников.

Как пишет издание, первый вариант – продвигаться на юг через Херсонскую область в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

Собеседники Politico считают, что первая стратегия нереалистичная, ведь Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу реки Днепр, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода обороны. Второй вариант более вероятен.

Журналисты отмечают, что за закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы ВСУ экономили артиллерийские боезапасы. Особенно это касается Бахмута Донецкой области, где и ВСУ, и российские оккупанты тратят снаряды быстрыми темпами. Однако американские чиновники стараются не указывать Киеву, как вести боевые действия.

Сейчас в Украину для контрнаступления ВСУ следуют сотни западных танков и бронемашин, снаряды, спецтехника для строительства мостов. В феврале в Германии состоялись пятинедельные учения 600 украинских военных, которые улучшили навыки стрельбы, медицины; управление боевыми машинами Bradley и бронетранспортерами Stryker американского производства. Теперь обучение проходит вторая группа военных.

Напомним, ранее Politico сообщало, что между Вашингтоном и Киевом нарастают разногласия по поводу целей войны и вырисовываются потенциальные точки напряжения относительно того, как и когда она закончится. В частности, по данным издания, среди американских республиканцев растет группа скептиков, выступающих против использования средств США на поддержку Украины.