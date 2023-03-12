Между Украиной и США растут разногласия, как заканчивать войну, - СМИ

Спустя более года после начала полномасштабной войны за кулисами между Вашингтоном и Киевом нарастают разногласия по поводу целей войны, и вырисовываются потенциальные точки напряжения относительно того, как и когда закончится конфликт.

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Об этом пишет издание Politico.

Журналисты пообщались с американскими чиновниками, конгрессменами и экспертами, которые сообщили, что между Вашингтоном и Киевом растут разногласия по поводу целей войны, того, как и когда должны прекратиться боевые действия.

В Вашингтоне уже поползли слухи о том, насколько будет надежно слово президента США Джо Байдена, которое дано Украине о неизменности поддержки, с учетом приближающихся президентских выборов.

"Хотя президент Байден пообещал Украине твердую поддержку, США четко дали понять Киеву, что не могут бесконечно держать финансирование на том же уровне, как сейчас", - отмечает издание.

Politico отмечает, что, несмотря на двухпартийную поддержку, среди республиканцев растет группа скептиков, выступающих против использования американских средств в поддержку Украины.

Среди тех, кто выразил сомнение в долгосрочной поддержке, есть представитель Палаты представителей Кевин Маккарти, который заявил, что США не предложат Украине карт-бланш, и отклонил приглашение Зеленского поехать в Киев.

Издание выделяет и другие точки напряжения между Украиной и США: диверсия на газопроводе "Северный поток", жестокая оборона украинского города Бахмут и планы Украины по борьбе за Крым.

Особое значение сейчас приобретает вопрос Бахмута. Многие чиновники администрации США начали беспокоиться о том, что Украина тратит в Бахмуте столько живой силы и боеприпасов, что может лишить их возможности начать большое контрнаступление весной. Киев пока игнорирует мнение Вашингтона.

"Конечно, я не хочу унижать ту огромную работу, которую украинские солдаты и лидеры приложили для защиты Бахмута — но я считаю, что это большее символическое значение, чем стратегическое и оперативное значение", — сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Также, как пишет издание, порой возникали недоразумения по поставке Вашингтоном оружия в Украину, так как Киев всегда хотел получать больше и ждал следующего пакета поставок. Несмотря на то, что большинство в администрации Белого дома с пониманием относятся к отчаянному желанию Киева защитить себя, чиновники жалуются на отсутствие должной благодарности.

Недавнее сообщение о том, что Пентагон против предоставления Международному уголовному суду доказательств возможных военных преступлений России также нанес еще один удар американо-украинскому единству.

Кроме того, официальные лица США считают, что настойчивое требование Зеленского о том, чтобы вся Украина, включая Крым, который был оккупирован Россией в 2014 году, была возвращена Украине к началу любых мирных переговоров, только продолжит войну.

Более того, Пентагон постоянно выражал сомнения в том, что украинские силы, несмотря на то, что они вооружены новейшим западным оружием, смогут вытеснить Россию из Крыма.

Госсекретарь Энтони Блинкен сигнализировал Киеву, что потенциальный возврат Крыма Украине будет красной линией для Путина, что, возможно, приведет к резкой эскалации со стороны Москвы.

Недавно Politico писало, что американские конгрессмены обратились к Байдену с призывом отправить F-16 в Украину. Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты.

В то же время команда президента Украины Владимира Зеленского работает над разблокировкой решения стран-партнеров о передаче ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны Украины уверены, что ВСУ все же получат самолеты-истребители от партнеров.