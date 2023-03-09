Пентагон може блокувати передачу доказів російських воєнних злочинів до суду в Гаазі — The New York Times

Авторитетне американське видання New York Times повідомляє з посиланням на власні джерела, що нібито Пентагон блокує спроби адміністрації президент США Джозефа Байдена передавати Міжнародному кримінальному суду у Гаазі докази, зібрані американськими спецслужбами про російські воєнні злочини в Україні.

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Військове керівництво нібито виступає проти допомоги суду у розслідуванні злочинів окупантів, тому що боїться створити прецедент, який призведе до переслідування громадян США. Решта адміністрації, включно з розвідувальними службами та державним департаментом і департаментом юстиції, виступає за надання доказів суду.

Байден наразі намагається прийняти рішення, враховуючи позицію всіх органів, що мають вплив на процес передачі доказів в Гаагу.

Розвідувальні дані містять матеріали про рішення російських офіційних осіб свідомо завдавати ракетних ударів по інфраструктурі та приймати рішення про викрадення тисяч українських дітей з окупованої території.

"Мені здається, що Міністерство оборони є проблемною дитиною тут, і чим швидше ми зможемо передати інформацію в руки МКС, тим краще буде для світу", — публічно прокоментував ситуацію сенатор Ліндсі Грем, республіканець від штату Південна Кароліна.

Нагадаємо, що у Гаазі запланували створити міжнародний центр з розслідування злочинів агресії РФ. Це допоможе забезпечити тісну співпрацю між партнерами. Він також запевнив, що Євроюст готовий надати технічну допомогу для початку його роботи.

За даними ОГП, за рік війни в України за злочини країни-агресора отримали повідомлення про підозру 915 осіб, з яких 276 - за воєнні злочини, а 639 - у вчиненні злочину агресії проти України.