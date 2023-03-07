У ЗСУ назвали ім'я військового, якого розстріляли окупанти після слів "Слава Україні"

За попередньою інформацією, загиблим від рук окупантів за вигук "Слава Україні!" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

Зазначається, що наразі тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

"Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста за нашого Героя буде невідворотною. Слава Україні! Героям слава!", - йдеться у повідомленні 30-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після того, як він вимовим: "Слава Україні!". На військовий злочин вже відреагував президент Володимир Зеленський, генпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд також почати розслідування.