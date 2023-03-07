- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
У ЗСУ назвали ім'я військового, якого розстріляли окупанти після слів "Слава Україні"
За попередньою інформацією, загиблим від рук окупантів за вигук "Слава Україні!" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.
Зазначається, що наразі тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста за нашого Героя буде невідворотною. Слава Україні! Героям слава!", - йдеться у повідомленні 30-ї окремої механізованої бригади.
Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після того, як він вимовим: "Слава Україні!". На військовий злочин вже відреагував президент Володимир Зеленський, генпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд також почати розслідування.