В ВСУ назвали имя военного, которого расстреляли оккупанты после слов "Слава Украине"

По предварительной информации, погибшим от рук окупантов за слова "Слава Украине!" является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 г. после боевых действий в районе города Бахмут.

Отмечается, что тело военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности может быть установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.

"Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть за нашего Героя будет неотвратимой. Слава Украине! Героям слава!", - говорится в сообщении 30-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после того, как он произнес: "Слава Украине!". На военное преступление уже отреагировал президент Владимир Зеленский, генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд также начать расследование.