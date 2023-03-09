Пентагон может блокировать передачу доказательств российских военных преступлений в суд в Гааге - The New York Times

Авторитетное американское издание New York Times сообщает со ссылкой на собственные источники, что Пентагон якобы блокирует попытки администрации президента США Джозефа Байдена передавать Международному уголовному суду в Гааге доказательства, собранные американскими спецслужбами о российских военных преступлениях в Украине.

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Военное руководство якобы выступает против помощи суду в расследовании преступлений оккупантов, потому что боится создать прецедент, который приведет к преследованию граждан США. Остальные администрации, включая разведывательные службы и государственный департамент и департамент юстиции, выступают за предоставление доказательств суду.

Байден пытается принять решение, учитывая позицию всех органов, оказывающих влияние на процесс передачи доказательств в Гаагу.

Разведывательные данные содержат материалы о решении российских официальных лиц сознательно наносить ракетные удары по инфраструктуре и принимать решение о похищении тысяч украинских детей с оккупированной территории.

"Мне кажется, что Министерство обороны является проблемным ребенком здесь, и чем быстрее мы сможем передать информацию в руки МУС, тем лучше будет для мира", - публично прокомментировал ситуацию сенатор Линдси Грэм, республиканец от штата Южная Каролина.

Напомним, что в Гааге запланировано создание международного центра по расследованию преступлений агрессии РФ. Это поможет обеспечить тесное сотрудничество партнеров. Он также заверил, что Евроюст готов предоставить техническую помощь для начала его работы.

По данным ОГП, за год войны в Украине за преступления страны-агрессора получили сообщение о подозрении 915 человек, из которых 276 – за военные преступления, а 639 – в совершении преступления агрессии против Украины.