В Гаагу можно будет подать иски против России о возмещении ущерба: как это будет осуществляться

Правительство Нидерландов одобрило решение о расположении в Гааге международной организации – Международного реестра ущербов (Schadensregister). В нее можно будет подать иск против России о возмещении ущерба.

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Об этом сообщило издание RD.

В Schadensregister можно подавать только требования о возмещении ущерба. Организация не будет оценивать претензии и не будет выплачивать компенсацию. Предполагается, что впоследствии для этого будет создана международная комиссия.

Известно, что после принятия резолюции ООН о выплате Россией репараций Украине украинское правительство обратилось в Нидерланды с просьбой, "учитывая репутацию и историю в сфере мира и справедливости", создать такую организацию как Schadensregister.

"Это первый компонент компенсационного механизма, который позволит сделать так, чтобы Россия заплатила за все. Преступник будет наказан и будет платить за каждое преступление", - прокомментировал решение руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Кроме репараций Украина также рассчитывает отстраивать города и села за счет замороженных активов РФ. ЕС запустит работу специальной группы по использованию замороженных активов России по восстановлению Украины.