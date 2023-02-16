Европарламент принял резолюцию к годовщине вторжения РФ в Украину

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию по поводу годовщины полномасштабной военной агрессии РФ против Украины, которая началась с прямого вторжения российских войск 24 февраля 2022 года.

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Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Отмечается, что за эту резолюцию проголосовали 444 депутата, против - 26, воздержались - 37.

"Россия совершает преступную, неспровоцированную и ничем не оправданную агрессивную войну против Украины с 24 февраля 2022 года, что является грубым и показательным нарушением Хартии ООН и фундаментальных принципов международного права", - говорится в документе.

В Европарламенте отмечают, что Украина страдает от российской агрессии, начиная с 2014 года, а действия России продолжают угрожать миру и безопасности в Европе и мире.

Документ осуждает совершенное оккупантами насилие против населения Украины, включая убийства, пытки, издевательства, сексуальное насилие, похищение людей и их принудительное перемещение, в том числе насильственный вывоз в Россию тысяч украинских детей.

Документ вспоминает, что в сентябре 2022 года Россия, в нарушение всех норм международного законодательства, объявила об аннексии частично оккупированных Донецкой, Херсонской, луганской и Запорожской областей Украины, в дополнение к преступной аннексии Крымского полуострова, где проводит политику геноцида и этнических чисток, зверства, чтобы уничтожить украинскую национальную идентичность и прекратить существование украинской культуры и государственности.

Резолюция чтит храбрость народа Украины, который сейчас воюет не только за собственную страну и ее суверенитет, но и защищают европейские ценности против жестокого режима Кремля, который стремится подорвать демократическое устройство, ослабить и разделить Европейский Союз.

Евродепутаты также призывают предоставить Украине истребители, вертолеты, ракетные системы и увеличить поставки боеприпасов. Документ содержит положения, призывающие страны ЕС и международное сообщество продолжать оказывать Украине экономическую поддержку и военную помощь.

Европейские политики также призвали к продлению скоординированных экономических санкций против страны-агрессора и использованию замороженных активов и средств российских олигархов в интересах восстановления Украины.

"Эти активы должны быть использованы для восстановления страны и компенсации жертвам войны. После окончания войны Россия должна будет оплатить серьезные репарации, чтобы внести существенный вклад в восстановление Украины", - говорится в документе

Депутаты также подтвердили решительную поддержку усилиям Украины по обретению полноправного членства в Европейском Союзе. Потому европейские депутаты призывают Украину, Еврокомиссию и Евросовет работать над началом переговоров о вступлении в ЕС в этом году.

Напомним, Европейский парламент 19 января большинством голосов принял резолюцию в поддержку создания специального международного трибунала по преследованию преступления агрессии России против Украины.