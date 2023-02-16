Європарламент ухвалив резолюцію до річниці вторгнення РФ в Україну

Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію з приводу річниці повномасштабної військової агресії РФ проти України, яка розпочалася із прямого вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року.

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Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Зазначається, що "за" цю резолюцію проголосували 444 депутати, "проти" – 26, утрималися - 37.

"Росія здійснює злочинну, неспровоковану та нічим не виправдану агресивну війну проти України з 24 лютого 2022 року, що є грубим та показовим порушенням Хартії ООН та фундаментальних принципів міжнародного права", - йдеться у документі.

В Європарламенті зауважують, що Україна страждає від російської агресії, починаючи з 2014 року, а дії Росії продовжують загрожувати миру й безпеці в Європі та у світі.

Документ засуджує скоєне окупантами насильство проти населення України, включаючи вбивства, тортури, знущання, сексуальне насильство, викрадення людей та їх примусове переміщення, зокрема насильницьке вивезення до Росії тисяч українських дітей.

Документ згадує, що у вересні 2022 року Росія, у порушення всіх норм міжнародного законодавства, оголосила про анексію частково окупованих Донецької, Херсонської, луганської та Запорізької областей України, на додаток до злочинної анексії Кримського півострова, де проводить політику геноциду та етнічних чисток, вчиняє масовані звірства, щоб знищити українську національну ідентичність та припинити існування української культури та державності.

Резолюція віддає пошану хоробрості народу України, який зараз воює не лише за власну країну та її суверенітет, а й захищають європейські цінності проти жорстокого режиму Кремля, який прагне підірвати демократичний устрій, ослабити та розділити Європейський Союз.

Євродепутати також закликають надати Україні винищувачі, гелікоптери, ракетні системи та збільшити постачання боєприпасів. Документ містить положення, що закликають країни ЄС та міжнародне співтовариство продовжувати надавати Україні економічну підтримку та військову допомогу.

Європейські політики також закликали до продовження скоординованих економічних санкцій проти країни-агресора та використання заморожених активів і коштів російських олігархів в інтересах відновлення та відбудови України.

"Ці активи мають бути використані для відновлення країни та компенсації жертвам війни.Вони також підкреслюють, що після закінчення війни Росія повинна буде сплатити серйозні репарації, щоб зробити суттєвий внесок у відбудову України", - йдеться у документі

Депутати також підтвердили рішучу підтримку зусиллям України із набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Тому європейські депутати закликають Україну, Єврокомісію та Єврораду працювати над початком переговорів про вступ до ЄС цього року.

Нагадаємо, Європейський парламент 19 січня більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.