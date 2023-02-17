В Гаагу можна буде подати позови проти Росії про відшкодування збитків: як це буде здійснюватися

Уряд Нідерландів схвалив рішення про розташування в Гаазі міжнародної організації – Міжнародного реєстру збитків (Schadensregister). До неї можна буде подати позов проти Росії про відшкодування збитків.

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Про це повідомило видання RD.

До Schadensregister можна подавати лише вимоги про відшкодування збитків. Організація не оцінюватиме претензії та не виплачуватиме компенсацію. Припускають, що згодом для цього буде створена міжнародна комісія.

Відомо, що після ухвалення резолюції ООН про виплату Росією репарацій Україні український уряд звернувся до Нідерландів із проханням, "враховуючи репутацію та історію у сфері миру та справедливості", створити таку організацію як Schadensregister.

"Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб Росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин", — прокоментував рішення керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Окрім репарацій, Україна також розраховує відбудовувати міста та села за рахунок заморожених активів РФ. ЄС запустить роботу спеціальної групи щодо використання заморожених активів Росії для відновлення України.