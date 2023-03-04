Генпрокурор рассказал о числе расследований и осужденных за преступления РФ за год войны

За год войны в Украине за преступления страны-агрессора получили сообщения о подозрении 915 человек, из которых 276 – за военные преступления. Об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Андрей Костин.

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Относительно совершения военных преступлений в суд направлены обвинительные акты в отношении 97 человек. По результатам судебных разбирательств осуждены 26 человек, 14 из которых – военнопленные, а 12 были осуждены заочно.

639 лицам сообщено о подозрении в совершении преступления агрессии против Украины. Среди них 22 представителя высшего военного командования Вооруженных сил и Росгвардии, трое руководителей правоохранительных и разведывательных органов, руководители обеих палат Федерального собрания РФ и другие чиновники.

В частности, это глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, командующий Генеральным штабом ВС РФ Валерий Герасимов и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

Также продолжается расследование в отношении тех, кто совершал ракетные обстрелы украинских городов, в частности, командира 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации ВВС РФ, который обеспечивал нанесение систематических масштабных ракетных ударов крылатыми ракетами Х-22 и Х-32, в том числе удара по жилому дому в Днепре 14 января, по ТЦ "Амстор" в Кременчуге и многоэтажке в поселке Сергеевка Одесской области. В результате этих ударов погибли 88 и были ранены 240 мирных граждан.

Среди фигурантов также командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ, который обеспечил нанесение систематических ударов крылатыми ракетами Х-555, Х-55 и Х-101 как по военным, так и по гражданским объектам, в том числе жилому дому в Одессе 23 апреля прошлого года и по Днепру в июне.

Кроме того, ведется расследование против бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ России, который обеспечил нанесение ударов крылатыми ракетами "Калибр" с акватории Черного моря, в том числе по центру Винницы 14 июля, когда погибли 27 человек и более 200 были ранены. Костин подчеркнул важность идентификации и осуждения хотя бы заочного таких лиц.

"Заочные приговоры – это не просто символический акт справедливости... Эти действия необходимы для того, чтобы, в том числе, иметь основу для усиления санкций, ареста активов и других мер по усложнению незаконной деятельности этих лиц за границей. В случае выезда за границу России эти лица могут быть арестованы", - указал он.

Также генпрокурор сообщил, что сейчас расследуется 16 815 преступлений против основ национальной безопасности, связанных с войной. Среди них государственная измена, коллаборационная деятельность, корректировка вражеского огня и другие виды содействия агрессору.

По таким делам сообщено о подозрении 2932 людям. Среди них пять депутатов Верховной Рады, 274 правоохранителя, 24 депутата местных советов и городских голов.

Направлены в суд обвинительные акты в отношении 2037 коллаборантов. Среди них один нардеп, 115 правоохранителей из разных органов, 12 депутатов местных советов и городских голов. 489 человек уже осуждены.