В Украине руководителю ЧВК "Вагнер" Пригожину объявили о подозрении

Офис Генерального прокурора Украины объявил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.

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Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин.

По данным следствия, Пригожин был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима.

"Руководитель этого ЧВК непосредственно ответственный за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он - герой России. Преступная "элита" террористического режима", - сообщил Костин.

Генпрокурор подчеркнул, что от ответственности не уйдут также и рядовые "вагнеровцы", даже те, кто сбежал за границу.

Прокуроры уже провели допросы двух бойцов, которые находятся в ЕС. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, который находится в Норвегии.

"Убежден, что вместе с международными партнерами мы обеспечим полную ответственность как для каждого преступника, кто с оружием в руках пришел на нашу землю, так и для их покровителей, делающих бизнес на крови", - добавил Костин.

В Офисе Генпрокурора добавили, что Пригожину инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал терять авторитет в глазах лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина, решившего снова сделать ставку на регулярную армию.