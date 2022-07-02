В Кременчуге спасатели закончили разбирать завалы ТЦ "Амстор"

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного российской ракетой ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"2 июля в 13:25 в Кременчуге работы по разборке завалов в ТЦ "Амстор", который подвергся разрушениям 27 июня в результате ракетных обстрелов, завершены", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате ракетного удара по торговому центру погибли 19 гражданских, еще 66 человек пострадали, из них 26 человек госпитализированы. Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел.

В общей сложности к аварийно-спасательным работам было привлечено более 1 тыс. 60 человек и почти 140 единиц техники, из них от ГСЧС - более 430 работников и почти 70 единиц техники.

Отметим, Служба безопасности Украины собирает многочисленные доказательства, подтверждающие, что оккупанты сознательно совершили кровавое военное преступление в Кременчуге.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский привел важное видеодоказательство ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге. Эти кадры доказывают, что удар наносился по ТРЦ, а не соседнему заводу, как утверждают россияне.

Отметим, российские оккупационные войска выпустили сразу несколько ракет по Кременчугу 27 июня. Одну из них оккупанты запустили по ТРЦ, а вторую — по заводу "Кредмаш"