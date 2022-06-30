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СБУ установила обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге (ВИДЕО)
Служба безопасности Украины собирает многочисленные доказательства, подтверждающие, что оккупанты сознательно совершили кровавое военное преступление в Кременчуге.
Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Имеющиеся данные свидетельствуют, что запуск ракет типа "Х-22" осуществлен из стратегических бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области.
Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На видео, зафиксировавшем момент ракетного удара, ясно видно, что оккупанты попали именно в гражданские объекты, в частности в ТЦ.
Об этом свидетельствуют кадры камер наблюдения внутри торгового центра и вокруг него – там находилось много посетителей.
Также спутниковые снимки позволят посмотреть Кременчуг до и после обстрела. Более того – есть возможность даже сравнить количество автомобилей, обычно находившихся на парковке ТЦ в разный промежуток времени.
То есть, любые россказни российской пропаганды опровергаются фактами, которые легко проверить.
Что касается обстрела Кременчугского завода дорожных машин, то никаких складов с военной техникой там не было. На самом деле предприятие занималось производством асфальтосмесительных установок.
"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – отметил Иван Баканов.
Также СБУ 27 июня начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Кременчуге. Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский привел важное видеодоказательство ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге. Эти кадры доказывают, что удар наносился по ТРЦ, а не соседнему заводу, как утверждают россияне.
Отметим, российские оккупационные войска выпустили сразу несколько ракет по Кременчугу 27 июня. Одну из них оккупанты запустили по ТРЦ, а вторую — по заводу "Кредмаш"