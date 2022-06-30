В ТЦ Киева запретили работу детских площадок

В Киеве закроют все детские и развлекательные площадки. Соответствующее решение уже приняла Киевская ОВА. Об этом сообщила глава пресс-службы управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "Киев".

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"На сегодняшний день принято решение военной администрацией Киева, уже есть запрет на работу детских площадок, развлекательных площадок именно в торговых центрах. Совет от спасателей – не пользоваться такими объектами по возможности", – сказала Водолага.

Она подчеркнула, что лучше посещать детские и развлекательные площадки, возле которых есть укрытия.

Ранее некоторые ТРЦ изменили правила работы после трагедии в Кременчуге. Так, Respublika Park теперь во время воздушной тревоги будет закрываться на вход, у Lavina Mall будут рекомендовать гостям отправиться в ближайшее укрытие, которое предоставила КГГА. В ТРЦ DREAM сообщили, что во время воздушной тревоги сотрудники ТРЦ, арендаторы, посетители должны спуститься на первый этаж ТРЦ, направляться к ближайшим выходам и направляться к укрытию.

Как известно, 27 июня в 15:50 в Кременчуге российская ракета попала в ТРЦ "Амстор". Известно о более 20 погибших в результате обстрела. Также есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться при обстреле в ТРЦ.

Мэрия Кременчуга объявила траур 28, 29 и 30 июня за погибшими в результате ракетного удара. Это событие также заставило владельцев ТРЦ по всей стране пересмотреть работу ТРУ во время воздушной ртевоги.