У ТЦ Києва заборонили роботу дитячих майданчиків

У Києві закриють усі дитячі та розважальні майданчики. Відповідне рішення вже ухвалила Київська ОВА. Про це повідомила голова пресслужби управління ДСНС у Києві Світлана Водолага в ефірі телеканалу "Київ".

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"На сьогоднішній день ухвалено рішення військовою адміністрацією Києва, вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме у торгових центрах. Рада від рятувальників – не користуватися такими об'єктами по можливості", – сказала Водолага.

Вона наголосила, що краще відвідувати дитячі та розважальні майданчики, біля яких є укриття.

Раніше деякі ТРЦ змінили правила роботи після трагедії у Кременчуці. Так, Respublika Park тепер під час повітряної тривоги закриватиметься на вхід, у Lavina Mall рекомендуватимуть гостям вирушити до найближчого укриття, яке надала КМДА. У ТРЦ DREAM повідомили, що під час повітряної тривоги співробітники ТРЦ, орендарі, відвідувачі мають спуститися на перший поверх ТРЦ, прямувати до найближчих виходів та прямувати до укриття.

Як відомо, 27 червня о 15:50 у Кременчуці російська ракета влучила в ТРЦ "Амстор". Відомо про понад 20 загиблих внаслідок обстрілу. Також є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в ТРЦ.

Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару. Ця подія також змусила власників ТРЦ по всій країні переглянути роботу ТРУ під час повітряної ртевоги.