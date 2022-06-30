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У ТЦ Києва заборонили роботу дитячих майданчиків
У Києві закриють усі дитячі та розважальні майданчики. Відповідне рішення вже ухвалила Київська ОВА. Про це повідомила голова пресслужби управління ДСНС у Києві Світлана Водолага в ефірі телеканалу "Київ".
"На сьогоднішній день ухвалено рішення військовою адміністрацією Києва, вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме у торгових центрах. Рада від рятувальників – не користуватися такими об'єктами по можливості", – сказала Водолага.
Вона наголосила, що краще відвідувати дитячі та розважальні майданчики, біля яких є укриття.
Раніше деякі ТРЦ змінили правила роботи після трагедії у Кременчуці. Так, Respublika Park тепер під час повітряної тривоги закриватиметься на вхід, у Lavina Mall рекомендуватимуть гостям вирушити до найближчого укриття, яке надала КМДА. У ТРЦ DREAM повідомили, що під час повітряної тривоги співробітники ТРЦ, орендарі, відвідувачі мають спуститися на перший поверх ТРЦ, прямувати до найближчих виходів та прямувати до укриття.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як відомо, 27 червня о 15:50 у Кременчуці російська ракета влучила в ТРЦ "Амстор". Відомо про понад 20 загиблих внаслідок обстрілу. Також є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в ТРЦ.
Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару. Ця подія також змусила власників ТРЦ по всій країні переглянути роботу ТРУ під час повітряної ртевоги.