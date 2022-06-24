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У київських ТРЦ магазини Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay відновлюють роботу
З 25 червня у столичних ТРЦ Dream, Respublika Park та SkyMall знову працюватимуть магазини польської групи LPP: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.
Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.
"Ми знаємо, що ви дуже чекали, і нарешті можемо оголосити про відкриття найпопулярніших магазинів. Нові колекції та трендовий одяг чекає на вас", - заявили в SkyMall.
Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay знову відкриються у Respublika Park, де вони працювали з першого дня відкриття ТРЦ у листопаді 2021 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, з 25 червня в ТРЦ DREAM Yellow відкриваються Cropp та House, у DREAM Berry – Sinsay.
LPP Spółka Akcyjna – польська компанія, що спеціалізується на роздрібній торгівлі одягом. У своєму портфоліо компанія має п'ять брендів: Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay. LPP Group працює у 25 країнах. Щорічно компанія продає 259 млн одиниць одягу.