Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Рітейл
Дата публікації

У київських ТРЦ магазини Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay відновлюють роботу

У київських ТРЦ магазини Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay відновлюють роботу

З 25 червня у столичних ТРЦ Dream, Respublika Park та SkyMall знову працюватимуть магазини польської групи LPP: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.

"Ми знаємо, що ви дуже чекали, і нарешті можемо оголосити про відкриття найпопулярніших магазинів. Нові колекції та трендовий одяг чекає на вас", - заявили в SkyMall.

Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay знову відкриються у Respublika Park, де вони працювали з першого дня відкриття ТРЦ у листопаді 2021 року.

Крім того, з 25 червня в ТРЦ DREAM Yellow відкриваються Cropp та House, у DREAM Berry – Sinsay.

LPP Spółka Akcyjna – польська компанія, що спеціалізується на роздрібній торгівлі одягом. У своєму портфоліо компанія має п'ять брендів: Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay. LPP Group працює у 25 країнах. Щорічно компанія продає 259 млн одиниць одягу.

Автор:
Віта Молодан