У київських ТРЦ магазини Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay відновлюють роботу

З 25 червня у столичних ТРЦ Dream, Respublika Park та SkyMall знову працюватимуть магазини польської групи LPP: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

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Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.

"Ми знаємо, що ви дуже чекали, і нарешті можемо оголосити про відкриття найпопулярніших магазинів. Нові колекції та трендовий одяг чекає на вас", - заявили в SkyMall.

Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay знову відкриються у Respublika Park, де вони працювали з першого дня відкриття ТРЦ у листопаді 2021 року.

Крім того, з 25 червня в ТРЦ DREAM Yellow відкриваються Cropp та House, у DREAM Berry – Sinsay.