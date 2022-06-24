В киевских ТРЦ магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay возобновляют работу

С 25 июня в столичных ТРЦ Dream, Respublika Park и SkyMall снова будут работать магазины польской группы LPP: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

"Мы знаем, что вы очень ждали, и наконец-то можем объявить об открытии самых популярных магазинов. Новые коллекции и трендовая одежда ждет вас", – заявили в SkyMall.

Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay снова откроются в Respublika Park, где они работали с первого дня открытия ТРЦ в ноябре 2021 года.

Кроме того, с 25 июня в ТРЦ DREAM Yellow открываются Cropp и House, у DREAM Berry – Sinsay.