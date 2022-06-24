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В киевских ТРЦ магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay возобновляют работу
С 25 июня в столичных ТРЦ Dream, Respublika Park и SkyMall снова будут работать магазины польской группы LPP: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.
Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.
"Мы знаем, что вы очень ждали, и наконец-то можем объявить об открытии самых популярных магазинов. Новые коллекции и трендовая одежда ждет вас", – заявили в SkyMall.
Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay снова откроются в Respublika Park, где они работали с первого дня открытия ТРЦ в ноябре 2021 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, с 25 июня в ТРЦ DREAM Yellow открываются Cropp и House, у DREAM Berry – Sinsay.
LPP Spółka Akcyjna — польская компания, специализирующаяся на розничной торговле одеждой. В своем портфолио компания имеет пять брендов: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. LPP Group работает в 25 странах. Ежегодно компания продает 259 млн единиц одежды.