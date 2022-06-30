СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці (ВІДЕО)

Служба безпеки України збирає численні докази, що підтверджують, що окупанти свідомо вчинили кривавий військовий злочин у Кременчуці.

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Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Наявні дані свідчать, що запуск ракет типу "Х-22" здійснено із стратегічних бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з військового аеродрому "Шайківка" в Калузької області.

Самі ракети були випущені в повітряному просторі Курської області Росії.

На відео, яке зафіксувало момент ракетного удару, ясно видно, що окупанти потрапили саме до цивільних об'єктів, зокрема до ТЦ.

Про це свідчать кадри камер спостереження всередині торговельного центру та навколо нього – там було багато відвідувачів.

Також супутникові знімки дозволять подивитись Кременчук до та після обстрілу. Більше того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай перебували на парковці ТЦ у різний проміжок часу.

Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити.

Щодо обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалося виробництвом асфальтозмішувальних установок.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії - це збіговисько терористів, які обов'язково отримають покарання за свої злочини. Усі докази поки ретельно документуються", - зазначив Іван Баканов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Ці кадри доводять, що удар завдавав ТРЦ, а не сусіднього заводу, як стверджують росіяни.

Зазначимо, російські окупаційні війська випустили відразу кілька ракет Кременчука 27 червня. Одну з них окупанти запустили по ТРЦ, а другу - по заводу "Кредмаш"