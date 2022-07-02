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Семьям погибших в результате ракетного удара в Кременчуге заплатят по 100 тыс. гривен
Семьям погибших в результате ракетного удара по ТЦ “Амстор” в Кременчуге выплатят по 100 тыс. гривен. Об этом на Facebook написал мер Кременчуга Виталий Малецкий.
"Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии", — написал Малецкий.
По его словам, также мэрией были выделены средства на оплату похорон всех погибших.
Напомним, российские оккупационные войска выпустили сразу несколько ракет по Кременчугу 27 июня. Одну из них оккупанты запустили по ТРЦ, а вторую — по заводу "Кредмаш". Мэрия Кременчуга объявила траур 28, 29 и 30 июня за погибшими в результате ракетного удара.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек (люди, которых идентифицировали), 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.
Также есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться при обстреле в ТРЦ.