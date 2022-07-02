Сім'ям загиблих внаслідок ракетного удару у Кременчуці заплатять по 100 тис. гривень

Сім'ям загиблих внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці виплатять по 100 тис. гривень. Про це на Facebook написав мер Кременчука Віталій Малецький.

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"Разом із депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усього кременчуцького товариства з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого у цій страшній трагедії", - написав Малецький.

За його словами, також мерією було виділено кошти на оплату похорону всіх загиблих.

Нагадаємо, російські окупаційні війська випустили відразу кілька ракет Кременчука 27 червня. Одну з них окупанти запустили ТРЦ, а другу — заводом "Кредмаш". Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару.

Усього внаслідок ракетного удару загинули 19 осіб (люди, яких ідентифікували), 62 особи постраждали, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Також є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в ТРЦ.