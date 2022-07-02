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Сім'ям загиблих внаслідок ракетного удару у Кременчуці заплатять по 100 тис. гривень
Сім'ям загиблих внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці виплатять по 100 тис. гривень. Про це на Facebook написав мер Кременчука Віталій Малецький.
"Разом із депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усього кременчуцького товариства з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого у цій страшній трагедії", - написав Малецький.
За його словами, також мерією було виділено кошти на оплату похорону всіх загиблих.
Нагадаємо, російські окупаційні війська випустили відразу кілька ракет Кременчука 27 червня. Одну з них окупанти запустили ТРЦ, а другу — заводом "Кредмаш". Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Усього внаслідок ракетного удару загинули 19 осіб (люди, яких ідентифікували), 62 особи постраждали, з яких 26 осіб госпіталізовано.
Також є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли перебувати під час обстрілу в ТРЦ.