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У Кременчуці рятувальники завершили розбирати завали ТЦ "Амстор"
Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого російською ракетою ТЦ "Амстор" у Кременчуці.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"2 липня о 13:25 у Кременчуці роботи з розбирання завалів у ТЦ "Амстор", який зазнав руйнувань 27 червня внаслідок ракетного обстрілу, завершено", – йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по торговому центру загинуло 19 цивільних, ще 66 людей постраждали, з них 26 осіб госпіталізовано. Усього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом до аварійно-рятувальних робіт було залучено понад 1 тис. 60 осіб та майже 140 одиниць техніки, з них від ДСНС - понад 430 працівників та майже 70 одиниць техніки.
Зазначимо, Служба безпеки України збирає численні докази, що підтверджують, що окупанти свідомо вчинили кривавий військовий злочин у Кременчуці.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський навів важливе відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Ці кадри доводять, що удар завдавав ТРЦ, а не сусіднього заводу, як стверджують росіяни.
Зазначимо, російські окупаційні війська випустили відразу кілька ракет Кременчука 27 червня. Одну з них окупанти запустили по ТРЦ, а другу - по заводу "Кредмаш"