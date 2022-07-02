У Кременчуці рятувальники завершили розбирати завали ТЦ "Амстор"

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого російською ракетою ТЦ "Амстор" у Кременчуці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"2 липня о 13:25 у Кременчуці роботи з розбирання завалів у ТЦ "Амстор", який зазнав руйнувань 27 червня внаслідок ракетного обстрілу, завершено", – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по торговому центру загинуло 19 цивільних, ще 66 людей постраждали, з них 26 осіб госпіталізовано. Усього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

Загалом до аварійно-рятувальних робіт було залучено понад 1 тис. 60 осіб та майже 140 одиниць техніки, з них від ДСНС - понад 430 працівників та майже 70 одиниць техніки.

Зазначимо, Служба безпеки України збирає численні докази, що підтверджують, що окупанти свідомо вчинили кривавий військовий злочин у Кременчуці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський навів важливе відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Ці кадри доводять, що удар завдавав ТРЦ, а не сусіднього заводу, як стверджують росіяни.

Зазначимо, російські окупаційні війська випустили відразу кілька ракет Кременчука 27 червня. Одну з них окупанти запустили по ТРЦ, а другу - по заводу "Кредмаш"