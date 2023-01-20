Гороховский рассказал, как распределят 103 миллиона гривен, собранные в помощь пострадавшим в Днепре

80% денег, собранных для пострадавших от попадания российской ракеты в девятиэтажку в Днепре 14 января, будет разделено поровну между ними всеми. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, инициировавший сбор средств.

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По его словам, такое решение было принято "после трудных дискуссий". В общей сложности было собрано 103,063 миллиона гривен, что превысило заявленную цель в 100 миллионов. Распределением будет заниматься благотворительный фонд Kiddo. Контактные данные проекта и форма подачи заявок на получение пособия будут опубликованы на сайте фонда 23 января.

"Он был рекомендован горсоветом как фонд, официально занимающийся направлением помощи пострадавшим в результате попадания ракеты в дом на набережной Победы, 118. Kiddo — это фонд с днепровскими корнями, который с 2012 года специализируется на помощи детям со сложными диагнозами. Однако коллеги решились взять на себя ответственность и реализовать этот нелегкий проект", – указал Гороховский.

Как сообщил бизнесмен, полный список пострадавших предоставит Днепровский городской совет после завершения экспертизы здания в течение двух недель. 20% денег будут распределены адресно между наиболее сложными случаями, в частности на операции, лечение, реабилитацию, депозиты для сирот и так далее.

Физически деньги будут перечисляться на счет потерпевшего верифицированного физлица на основании документа от горсовета или на счет медучреждения или продавца недвижимости (с подтверждением акта купли-продажи на имя пострадавших).

"monobank — проект с днепровскими корнями, поэтому мы поддерживаем своих земляков. Этот проект будет реализован на волонтерских началах и ни одна копейка со сбора не пойдет никуда, кроме помощи пострадавшим. Мы будем внимательно следить за этим и на сайте фонда будут прозрачные отчеты о каждой помощи ", – подчеркнул Гороховский.

Напомним, что по последним данным областной администрации, в результате попадания ракеты и обрушения из-за этого всего подъезда многоэтажки на набережной Победы погибли 46 человек, при этом еще 11 считаются пропавшими без вести. 80 человек были ранены.

Отметим при этом, что 20 января мэр Днепра Борис Филатов заявил, что на месте трагедии была найдена "очень большая сумма денег", но их сумма, валюта и упаковка не разглашаются публично, чтобы владелец мог обратиться в полицию и забрать их.