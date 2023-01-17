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Украина признала смерть нардепа-коллаборанта Ковалева: он лишен мандата в Раде

алексей ковалев

Депутат Верховной Рады Алексей Ковалев от "Слуги народа" лишен мандата в связи со своей смертью. Об этом сообщил в Twitter глава парламента Руслан Стефанчук.

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"Судьба коллаборантов и предателей Украины. Подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью. Не сочувствую", - прокомментировал он.

Судя из документа, он был принят на основании письма министра юстиции Дениса Малюськи от 12 января. Датой прекращения полномочий Ковалева указано 28 августа 2022 года.

Фото 2 — Украина признала смерть нардепа-коллаборанта Ковалева: он лишен мандата в Раде

Напомним, что Ковалев был избран в Раду от одномандатного округа №186 (Херсонская область), баллотировавшись от партии "Слуга народа". В парламенте, соответственно, он вошел во фракцию пропрезидентской политсилы.

В начале апреля он сообщил в Facebook, что находится на оккупированной территории Херсонской области. Впоследствии нардеп рассказал СМИ, что поехал туда уже после оккупации - 28 февраля, причем дорога туда якобы заняла у него две недели.

12 апреля, по словам Ковалева, к нему домой в городе Голая Пристань приезжали российские военные и провели обыск. При этом он заявлял, что не предавал интересы государства и "в любой момент может вернуться и предоставить какие-либо объяснения любому правоохранительному органу". Стоит отметить, что мэра самой Голой Пристани незадолго до этого оккупанты похитили и держали в плену в течение трех месяцев.

6 июня после заявления, подтверждающего его переход на сторону оккупантов, Ковалева решили исключить из фракции "Слуга народа", хотя еще в конце апреля его членство в ней было "приостановлено". Однако фактически решение об исключении Ковалева из фракции так и не было претворено в жизнь: он все время продолжал числиться ее членом вплоть до нынешнего лишения мандата.

6 июля тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о подозрении Ковалеву по части 2 статьи 111 (государственная измена в условиях военного положения) и части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору). 15 июля депутату была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога, его объявили в розыск.

Информируя о сообщении нардепа о подозрении, в Госбюро расследований отмечали, что в июне Ковалев якобы погиб в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонской области, но официального подтверждения этой информации у следователей не было.

Однако после этого покушения в конце июня оказалось, что Ковалев остался жив. Более того, в начале июля он вступил в должность заместителя главы незаконно созданного российской оккупационной администрацией "правительства Херсонской области".

28 августа стало известно о новой попытке убийства Ковалева: сообщалось, что на этот раз он все же погиб, причем вместе с сожительницей. Впрочем, официально органы власти Украины на это никак не отреагировали, и Ковалев продолжал, как отмечено выше, быть среди депутатов Рады.

Напомним, что 13 января также были лишены мандатов в Раде пять внефракционных депутатов - Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Тарас Козак, Ренат Кузьмин (из-за лишения их украинского гражданства) и Андрей Аксенов (по собственному заявлению). Таким образом, в парламенте осталось 410 нардепов.

Автор:
Тимофей Беспятов