Украина признала смерть нардепа-коллаборанта Ковалева: он лишен мандата в Раде

Депутат Верховной Рады Алексей Ковалев от "Слуги народа" лишен мандата в связи со своей смертью. Об этом сообщил в Twitter глава парламента Руслан Стефанчук.

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"Судьба коллаборантов и предателей Украины. Подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи со смертью. Не сочувствую", - прокомментировал он.

Судя из документа, он был принят на основании письма министра юстиции Дениса Малюськи от 12 января. Датой прекращения полномочий Ковалева указано 28 августа 2022 года.

Напомним, что Ковалев был избран в Раду от одномандатного округа №186 (Херсонская область), баллотировавшись от партии "Слуга народа". В парламенте, соответственно, он вошел во фракцию пропрезидентской политсилы.

В начале апреля он сообщил в Facebook, что находится на оккупированной территории Херсонской области. Впоследствии нардеп рассказал СМИ, что поехал туда уже после оккупации - 28 февраля, причем дорога туда якобы заняла у него две недели.

12 апреля, по словам Ковалева, к нему домой в городе Голая Пристань приезжали российские военные и провели обыск. При этом он заявлял, что не предавал интересы государства и "в любой момент может вернуться и предоставить какие-либо объяснения любому правоохранительному органу". Стоит отметить, что мэра самой Голой Пристани незадолго до этого оккупанты похитили и держали в плену в течение трех месяцев.

6 июня после заявления, подтверждающего его переход на сторону оккупантов, Ковалева решили исключить из фракции "Слуга народа", хотя еще в конце апреля его членство в ней было "приостановлено". Однако фактически решение об исключении Ковалева из фракции так и не было претворено в жизнь: он все время продолжал числиться ее членом вплоть до нынешнего лишения мандата.

6 июля тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о подозрении Ковалеву по части 2 статьи 111 (государственная измена в условиях военного положения) и части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору). 15 июля депутату была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога, его объявили в розыск.

Информируя о сообщении нардепа о подозрении, в Госбюро расследований отмечали, что в июне Ковалев якобы погиб в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонской области, но официального подтверждения этой информации у следователей не было.

Однако после этого покушения в конце июня оказалось, что Ковалев остался жив. Более того, в начале июля он вступил в должность заместителя главы незаконно созданного российской оккупационной администрацией "правительства Херсонской области".

28 августа стало известно о новой попытке убийства Ковалева: сообщалось, что на этот раз он все же погиб, причем вместе с сожительницей. Впрочем, официально органы власти Украины на это никак не отреагировали, и Ковалев продолжал, как отмечено выше, быть среди депутатов Рады.

Напомним, что 13 января также были лишены мандатов в Раде пять внефракционных депутатов - Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Тарас Козак, Ренат Кузьмин (из-за лишения их украинского гражданства) и Андрей Аксенов (по собственному заявлению). Таким образом, в парламенте осталось 410 нардепов.