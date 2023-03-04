Генпрокурор розповів про число розслідувань та засуджених за злочини РФ за рік війни

За рік війни в України за злочини країни-агресора отримали повідомлення про підозру 915 осіб, з яких 276 - за воєнні злочини. Про це повідомив на брифінгу генеральний прокурор Андрій Костін.

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Щодо вчинення воєнних злочинів до суду направлено обвинувальні акти стосовно 97 осіб. За результатами судового розгляду засуджено 26 осіб, 14 із них – військовополонені, 12 – засуджені заочно.

639 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину агресії проти України. Серед них 22 представника вищого військового командування Збройних сил та Росгвардії, троє керівників правоохоронних та розвідувальних органів, керівники обох палат Федеральних зборів РФ та інші високопосадовці.

Зокрема, це глава Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, командувач Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, командувач Росгвардії Віктор Золотов.

Також триває розслідування стосовно тих, хто здійснював ракетні обстріли українських міст, зокрема командира 52-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації ВПС РФ, який забезпечував нанесення систематичних масштабних ракетних ударів крилатими ракетами Х-22 та Х-32, зокрема удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня, по ТЦ "Амстор" в Кременчуці та багатоповерхівки в селищі Сергіївка Одеської області. Вніслідок цих ударів загинуло 88 та було поранено 240 мирних громадян.

Серед фігурантів також командувач дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ, який забезпечив нанесення систематичних ударів крилатими ракетами Х-555, Х-55 та Х-101 як по військових, так і по цивільних об'єктах, зокрема житловому будинку в Одесі 23 квітня минулого року та по Дніпру в червні.

Крім того, йде розслідування проти колишнього командувача Чорноморським флотом ВМФ Росії, який забезпечив нанесення ударів крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, зокрема по центру Вінниці 14 липня, коли загинуло 27 осіб і понад 200 були поранені. Костін підкреслив важливість ідентифікації та засудження, хоча б заочного, таких осіб.

"Заочні вироки – це не просто символічний акт справедливості... Ці дії необхідні для того, щоби, в тому числі, мати основу для посилення санкцій, арешту активів та інших заходів з ускладнення незаконної діяльності цих осіб за кордоном. У випадку виїзду за межі Росії, ці особи можуть бути заарештовані", - вказав він.

Також генпрокурор повідомив, що зараз розслідується 16 815 злочинів проти основ національної безпеки, пов'язаних з війною. Серед них державна зрада, колабораційна діяльність, коригування ворожого вогню та інші види сприяння агресору.

У таких справах овідомлено про підозру 2932 особам. Серед них п'ять депутатів Верховної Ради, 274 правоохоронця, 24 депутата місцевих рад та міських головів.

Скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 2037 колаборантів. Серед них один народний депутат, 115 правоохоронців з різних органів, 12 депутатів місцевих рад та міських голів. 489 осіб вже засуджено.