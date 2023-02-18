В Минюсте рассказали о создаваемом в Нидерландах реестре ущерба Украины: чем он отличается от украинского

Реестр ущерба, понесенного Украиной вследствие агрессивной войны России, будет оформлен как международная организация, которая будет иметь все соответствующие привилегии. Об этом рассказал в эфире национального телемарафона министр юстиции Денис Малюська, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, это не ограничится созданием лишь электронного реестра.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Представители этого реестра будут пользоваться аналогом дипломатического иммунитета. То есть, это намного больше, чем создание какого-то софта или продукта", - отметил чиновник.

Он указал, что в Гааге (Нидерланды), являющейся известным юридическим центром, украинская сторона планируем концентрировать все ключевые международные и юридические инструменты, касающиеся агрессии России. По мнению министра, в случае размещения новой организации именно в Гааге "объективно доверие к такому реестру будет больше".

"Если мы говорим о трибунале в отношении военных чиновников российских, он тоже, скорее всего, частично или полностью будет находиться в Гааге. Там юридическая среда хорошая, там целая экосистема разнообразных юридических инструментов и готовность правительства это поддерживать и финансировать", - сказал Малюська.

По его словам, финансировать новую организацию будут сами Нидерланды, по крайней мере на первых этапах в течение года. После создания реестра, по его словам, будет создана комиссия по рассмотрению требований компенсации, которая будет работать на базе международной организации.

Следующим шагом будет наполнение фонда и, соответственно, проведение выплат по требованиям, включенным в реестр, что позволяет "уже сейчас приступить к полноценному запуску механизма выплат и репараций".

"Наполнить этот фонд десятками миллионов долларов не сложно, потому что сейчас уже идут процессы конфискации активов отдельных олигархов, избегавших санкций – то есть, уже механизмы существуют. Но мы говорим о сотнях миллиардов долларов, не о десятках миллионов. Соответственно, в первую очередь наш фокус – на суверенных активах РФ", - сказал руководитель Минюста.

По его словам, сейчас уже есть готовность многих стран присоединиться к этому механизму, но все они "смотрят в разные стороны", хотя сопротивления этому среди стран-партнеров Украины намного меньше, чем еще полгода назад.

"Идей много, и они пока не синхронизированы в одно видение, как это будет выглядеть. Я думаю, что к тому моменту, как мы создадим реестр, создадим комиссии, наполним, видение уже точно будет одинаковым, и мы уже спокойно сможем распределять выплаты этого фонда за счет средств РФ", - добавил министр.

По его словам, новый международный реестр будет синхронизирован с уже существующим украинским, который наполнялся через электронную систему госуслуг "Дія" и далее подтверждался актами местных органов власти.

"Безусловно, реестр украинский будет синхронизирован с международным... Но международный точно будет шире, он будет намного больше, потому что туда будут включены требования и государства, и предприятий, и органов местного самоуправления", - указал Малюська.

По его словам, выплаты по украинскому реестру также будут проводиться, но их фокус будет в первую очередь на восстановлении поврежденного жилья и критической инфраструктуры. Министр при этом отметил, украинский реестр будет в первую очередь касаться физических лиц, а международный – ущербом государству.

Как пояснила накануне на своей странице в Facebook заместительница Малюськи Ирина Мудрая, реестр, создание которого одобрило нидерландское правительство, станет первым компонентом всеобъемлющего репарационного механизма, включающего создание компенсационной комиссии, которая будет рассматривать индивидуальные заявления от граждан, компаний и государства о компенсации нанесенного Россией ущерба.

Также должен быть создан компенсационный фонд, накапливающий средства для выплат, в том числе за счет конфискованных российских активов. Отметим при этом, что новость о создании реестра появилась во время визита в Украину премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, встретившегося с президентом Владимиром Зеленским.