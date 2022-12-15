Общая сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины войной, почти достигла $140 млрд

Общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины, в том числе жилой и нежилой недвижимости, по стоимости замещения по состоянию на ноябрь 2022 года составляет $135,9 млрд.

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Об этом 15 декабря сообщила Киевская школа экономики (KSE) со ссылкой на данные официальных подсчетов.

По сравнению с сентябрем наибольший ущерб нанесен энергетической инфраструктуре, промышленности и государственным и частным предприятиям. Сумма ущерба промышленным предприятиям выросла на $3 млрд и составляет $13 млрд, энергетической инфраструктуры увеличились до $6,8 млрд.

На $2 млрд выросла сумма ущерба, причиненного жилищному фонду, — до $52.5 млрд. Количество разрушенных и поврежденных частных и многоквартирных домов по сравнению с сентябрем выросло на 8 тысяч до 143,8 тыс. Доля жилищного фонда в общем объеме убытков составляет 38,6% .

В Донецкой области разрушены 78,7 тыс. домов на $14,3 млрд, в Киевской — 22,8 тыс. жилых домов на $8,2 млрд. В Киеве за время войны разрушены и повреждены 348 жилых домов, подавляющее большинство которых многоквартирные, на $0, 9 млрд.

В общей сумме ущерба доля инфраструктуры - 26,2%. По состоянию на ноябрь эта сумма составляет $35,6 млрд, из них $26,6 млрд - вследствие прямого разрушения дорог, еще $4,4 млрд - ущерб Укрзализныци от войны.

По сравнению с началом осени увеличились также убытки, причиненные в результате боевых действий инфраструктуре таких сфер как образование — $8,2 млрд, здравоохранение — $1,7 млрд, культура, туризм и спорт — $2,1 млрд.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 84,2 тыс единиц сельхозтехники, 153 заведения соцсферы, 2692 заведения дошкольного, среднего и высшего образования, 305 АЗС, 27 торговых центров, 1 194,8 тыс. частных легковых авто, 330 больниц, 880 объектов культуры, 94 религиозных сооружения, 157 заведений туризма, 595 админзданий государственного и местного управления.

В результате ракетных обстрелов России в Украине повреждено 592 объекта теплоснабжения, а именно: 444 котельных, 13 ТЭЦ, 7 ТЭС и 128 центральных тепловых пунктов. При этом продолжаются ремонт работы. Так, уже восстановлено около 300 объектов теплоснабжения.

Отметим, по данным отчета, подготовленного Киевской школой экономики совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, убытки (прямые потери) аграрного сектора достигли $6,6 млрд. Косвенные - $34,25 млрд.

При этом также известно, что каждое четвертое сельское домохозяйство Украины сократило или остановило сельскохозяйственное производство из-за войны.