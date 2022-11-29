Заплатят за все. Генпрокурор Украины обсудил с немецким коллегой, как РФ компенсирует ущерб

Генпрокурор Украины Андрей Костин обсудил с федеральным прокурором Германии Петером Франко создание компенсационного механизма и выплаты пострадавшим от российской агрессии, сообщает ОГП.

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"Обсудили компенсационный механизм для конфискации российских активов и направления их на выплаты возмещений пострадавшим от агрессии. Приветствуем решительную позицию Германии по поводу санкций против тех, кто финансирует и подпитывает российскую агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

Украинский генпрокурор отметил, что компенсационный механизм должен действовать вдобавок к санкциям, и ООН уже поддержала создание такого механизма. По его словам, для реализации этого механизма на практике опыт Германии был бы очень полезен.

Напомним, в середине ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию реестра ущерба, нанесенного Украине в результате российской войны, и механизма выплаты репараций. Документ поддержали 94 страны. Против проголосовали представители 14 государств, 73 - воздержались.

Среди голосовавших "против" – Россия, Беларусь, Сирия, Иран, Зимбабве, Куба, Эритрея, Китай.