Заплатять за все. Генпрокурор України обговорив з німецьким колегою, як РФ компенсує збитки

Генпрокурор України Андрій Костін обговорив із федеральним прокурором Німеччини Петером Франком створення компенсаційного механізму та виплати постраждалим від російської агресії, повідомляє ОГП.

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"Обговорили компенсаційний механізм для конфіскації російських активів та спрямування їх на виплати відшкодувань постраждалим від агресії. Вітаємо рішучу позицію Німеччини щодо санкцій проти тих, хто фінансує та підживлює російську агресію проти України", – йдеться у повідомленні.

Український генпрокурор зазначив, що компенсаційний механізм має діяти на додачу до санкцій, і ООН вже підтримала створення такого механізму. За його словами, для реалізації цього механізму на практиці досвід Німеччини був би дуже корисним.

Нагадаємо, в середині листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни, та механізму виплати репарацій. Документ підтримали 94 країни. Проти проголосували представники 14 держав, 73 - утримались.

Серед тих, хто голосував "проти", - Росія, Білорусь, Сирія, Іран, Зімбабве, Куба, Еритрея, Китай.