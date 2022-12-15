Загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України війною, майже досягла $140 млрд

Загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України, в тому числі житловій та нежитловій нерухомості, за вартістю заміщення станом на листопад 2022 року складає $135,9 млрд.

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Про це 15 грудня повідомила Київська школа економіки (KSE) з посиланням на дані офіційних підрахунків.

В порівнянні з вереснем найбільше збитків завдано енергетичній інфраструктурі, промисловості та державним і приватним підприємствам. Сума збитків промисловим підприємствам зросла на $3 млрд та складає $13 млрд, енергетичної інфраструктури — збільшилися до $6,8 млрд.

На $2 млрд зросла сума збитків, завданих житловому фонду, — до $52.5 млрд. Кількість зруйнованих та пошкоджених приватних та багатоквартирних будинків у порівнянні з вереснем зросла на 8 тисяч до 143,8 тис. Частка житлового фонду у загальному обсязі збитків складає 38,6%.

У Донецькій області зруйновано 78,7 тис будинків на $14,3 млрд, у Київській — 22,8 тис житлових будинків на $8,2 млрд. У Києві за час війни зруйновано та пошкоджено 348 житлових будинків, переважна більшість яких багатоквартирні, на $0,9 млрд.

У загальній сумі збитків частка інфраструктури — 26,2%. Станом на листопад ця сума складає $35,6 млрд, з них $26,6 млрд — внаслідок прямого руйнування доріг, ще $4,4 млрд — збитки Укрзалізниці від війни.

У порівнянні з початком осені збільшилися також збитки, завдані внаслідок бойових дій інфраструктурі таких сфер як освіта — $8,2 млрд, охорона здоровʼя — $1,7 млрд, культура, туризм та спорт — $2,1 млрд.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 84,2 тис одиниць сільгосптехніки, 153 заклади соцсфери, 2692 заклади дошкільної, середньої та вищої освіти, 305 АЗС, 27 торгових центрів, 14,4 тис комунального транспорту, 194,8 тис приватних легкових авто, 330 лікарень, 880 обʼєктів культури, 94 релігійні споруди, 157 закладів туризму, 595 адмінбудівель державного та місцевого управління.

Внаслідок ракетних обстрілів Росії в Україні пошкоджено 592 об’єкти теплопостачання, а саме: 444 котелень, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. При цьому тривають ремонті роботи. Так, вже відновлено майже 300 обʼєктів теплопостачання.

Зазначимо, за даними звіту, підготовленого Київською школою економіки спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули $6,6 млрд. Непрямі - $34,25 млрд.

При цьому також відомо, що кожне четверте сільське домогосподарство України скоротило або зупинило сільськогосподарське виробництво через війну.