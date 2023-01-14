Ущерб окружающей среде Украины от агрессии РФ уже превысил $46 миллиардов - Минприроды

Сумма ущерба украинской окружающей среде от вооруженной агрессии РФ уже составляет более 46 миллиардов долларов, и Украина потребует компенсации этих убытков Россией, указывают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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"Основную часть рассчитанных убытков на сегодняшний день составляет загрязнение воздуха - 27 миллиардов долларов. Только за десять месяцев в результате российского вторжения в воздух попало более 42 миллионов тонн парниковых газов. Этот объем сравним с годовыми выбросами Болгарии", - отмечает министр Руслан Стрелец.

Основными причинами выбросов стали лесные пожары и атаки оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры. По данным Госэкоинспекции, в результате российских обстрелов уже сгорело более 680 тысяч тонн нефти и горючего.

В свою очередь, война нанесла ущерб почти трети украинских лесов, в том числе полностью выгорело по меньшей мере 23,3 тысячи га. Однако, как указывает Стрелец, несмотря на войну, Украина уже внедряет проекты по восстановлению окружающей среды.

"За 2022 год было высажено 180 миллионов новых деревьев в рамках программы президента "Зеленая страна", а в сентябре был открыт новый лесосеменной центр всего в нескольких километрах от границы с Беларусью. Открыв лесосеменной центр на границе с Беларусью, мы показали им, что не боимся, и что победа будет за нами", - заявил министр.

По словам чиновника, война "отравила" и значительную часть украинской земли. Ущерб, причиненный загрязнением почв, оценивается в 18 миллиардов долларов. Всего же с начала широкомасштабного вторжения Украина задокументировала уже почти 2,3 тысячи преступлений против окружающей среды.

Напомним, что по состоянию на октябрь в Минприроды давали оценку ущерба окружающей среде Украины от российской агрессии более чем в 37 миллиардов евро. Позже во власти называли суммы в 1,35 и 1,5 триллиона гривен.