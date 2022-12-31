Від початку війни Росія завдала збитків українському довкіллю на 1,5 трлн гривень

Від 24 лютого Росія через воєнні дії завдала українському навколишньому середовищу збитків на 1,5 трлн гривень. Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції.

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"З початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру збитків внесено 1042 факти подій, що сталися на території України внаслідок збройної агресії рф та спричинили шкоду довкіллю. Зокрема, спеціалістами Держекоінспекції відібрано 854 проб ґрунтів та 1138 проб вод. У результаті заходів контролю розраховано шкоду навколишньому природному середовищу, таким чином загальна сума збитків, завданих атмосферному повітрю, земельним та водним ресурсам становить понад 1, 5 трлн гривень", - зазначив заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба.

Повідомляється, що за 10 місяців війни Держекоінспекцією були розроблені та затверджені ряд методик, відповідно до яких проводилися розрахунки збитків.

Також в повідомленні сказано, що за 10 місяців російської агресії Держпекоінспекції вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів, таких як ОБСЄ, ООН та ЮНЕП. Спільно з ними розробляються методики, які відповідають міжнародним принципам та підходам. В результаті Україна може отримати відшкодування збитків у судових міжнародних інстанціях за шкоду довкіллю, внаслідок агресії Росії на території України.

Нагадаємо, спільно із Світовим банком та Європейською комісією український уряд працює над створенням кількох реєстрів збитків від російського вторгнення.