С начала войны Россия нанесла ущерб украинской окружающей среде на 1,5 трлн гривен

С 24 февраля Россия из-за военных действий нанесла украинской окружающей среде ущерб на 1,5 трлн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

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"С начала полномасштабного вторжения в Единый реестр убытков внесено 1042 факта событий, которые произошли на территории Украины в результате вооруженной агрессии РФ и нанесли ущерб окружающей среде. В частности, специалистами Госэкоинспекции отобрано 854 проб почвы и 118, Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного атмосферному воздуху, земельным и водным ресурсам составляет более 1,5 трлн гривен", - отметил заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба.

Сообщается, что за 10 месяцев войны Госэкоинспекцией был разработан и утвержден ряд методик, согласно которым производились расчеты убытков.

Также в сообщении говорится, что за 10 месяцев российской агрессии Госпекоинспекции удалось заручиться поддержкой международных партнеров, таких как ОБСЕ, ООН и ЮНЕП. Совместно с ними разрабатываются методики, отвечающие международным принципам и подходам. В результате Украина может получить возмещение ущерба в судебных международных инстанциях за вред окружающей среде, вследствие агрессии России на территории Украины.

Напомним, совместно с Всемирным банком и Европейской комиссией украинское правительство работает над созданием нескольких регистров убытков от российского вторжения.